關注台大選 AIT強調：對選舉結果不帶任何立場

2019-06-04 10:44

〔記者呂伊萱／台北報導〕美國在台協會（AIT）處長酈英傑今天表示，AIT密切觀察台灣將舉行的大選，也經常與不同政黨、政治觀點人們碰面，是日常工作的一部分，強調「AIT對選舉結果和大選流程不帶任何立場」；酈英傑也說，一如既往，不論台灣選民選出的下屆領袖是誰，AIT都相當期待與其攜手合作。

先前有媒體以AIT關切民進黨總統初選辦法等描述，指控「美國介入台灣2020總統大選」。酈英傑今天在AIT活動致詞的談話，似是回應相關指控。

AIT今天與數位政委唐鳳、外交部及台灣亞洲交流基金會攜手舉辦數位對話公共論壇，是外國駐館首次透過人工智慧與本地社群展開的數位對話活動。

酈英傑出席致詞時談及台灣已發展成為蓬勃且充滿活力的民主社會，不論在印太地區或全世界，台灣都是推動民主原則及良治的重要夥伴，但很遺憾只要一有機會，北京就會試圖破壞這些努力並孤立台灣，阻撓台灣對全球挑戰做出貢獻或成為民主的模範。

談及民主，酈英傑也接著指出，今年秋天，AIT將密切觀察台灣即將舉行的大選。酈英傑說，AIT日常工作的一部分就是經常與不同政黨及擁有不同政治觀點的人們碰面，以便更瞭解台灣的政治環境與程序，但「我們對台灣的選舉結果及完成大選的流程不帶任何立場」。

酈英傑強調，一如過往，不論台灣選民所選出的下屆領袖為誰，AIT都相當期待與其攜手合作。因為在美國自由開放印太區域的願景中，「很重要的就是希望看到民主社會能夠具備舉行選舉、不受外在干預的能力」。AIT將持續與台灣的現任及未來的領袖合作，共同將此目標推廣至全印太區域。

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