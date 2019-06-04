5人小組會朱立倫 希望6/6前繳500萬作業費
列印

2019-06-04 10:40

〔記者林良昇／台北報導〕國民黨總統初選，中央協調5人小組今與前新北市長朱立倫會面，徵詢參選總統意願並告知相關事宜，國民黨組發會主委李哲華表示，500萬元的初選作業費，因應6月7日開始進入端午連假，希望各參選人在6月6日前將作業費交到選務單位，確認參加初選。

國民黨中央協調5人小組今到國家大樓拜會朱立倫，而原本預計於今日下午拜會鴻海董事長郭台銘的行程順延至明日，對此，國民黨副主席兼秘書長曾永權受訪時表示，郭台銘的行程有變動，黨中央配合候選人行程做更動。

李哲華則表示，基本上大家有默契，一切依照參選人公布的時間為準，黨中央不方便做宣布，一切都尊重參選人，拜訪各參選人的相關行程都確定了，由參選人對外宣布，若他們認為不方便公開，黨中央也尊重。

對於郭台銘反應納入手機民調，是否更改初選民調規則？曾永權指出，在拜會郭台銘後，會再做一些討論，但現在還是依照中常會通過的特別辦法及作業要點推動。

關於各參選人要繳交的500萬元作業費，李哲華指出，國民黨預計6月10日宣布參加初選名單，而7日開始是端午節連假，希望6月6日之前交到選務單位，確認參與初選，但有困難也可以協調，最晚原則還是10日前繳交﹔相關訊息也都告訴各參選人了，如果要參加黨內初選，應該有所準備了。

此外，對於高雄市長韓國瑜6月1日的造勢活動，被解讀為反馬、反黨中央，李哲華認為，當天很多中常委、黨內各種義務幹部大家都去參與，根本不會有外界希望分化的情況發生。

李哲華表示，黨中央原則是希望大家良性競爭，彼此不口出惡言，君子之爭，願意參加這次黨內初選的都是黨內優秀同志，好像NBA球隊，教練希望每個都是明星球員，經過初選後了解每個人適合打哪個位置，就是國民黨辦初選的最主要目的。

  • 國民黨副主席曾永權等國民黨中央提名小組成員拜會前新北市長朱立倫。（記者朱沛雄攝）

    國民黨副主席曾永權等國民黨中央提名小組成員拜會前新北市長朱立倫。（記者朱沛雄攝）

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