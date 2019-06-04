5人小組會朱立倫 希望6/6前繳500萬作業費

2019-06-04 10:40

〔記者林良昇／台北報導〕國民黨總統初選，中央協調5人小組今與前新北市長朱立倫會面，徵詢參選總統意願並告知相關事宜，國民黨組發會主委李哲華表示，500萬元的初選作業費，因應6月7日開始進入端午連假，希望各參選人在6月6日前將作業費交到選務單位，確認參加初選。

國民黨中央協調5人小組今到國家大樓拜會朱立倫，而原本預計於今日下午拜會鴻海董事長郭台銘的行程順延至明日，對此，國民黨副主席兼秘書長曾永權受訪時表示，郭台銘的行程有變動，黨中央配合候選人行程做更動。

李哲華則表示，基本上大家有默契，一切依照參選人公布的時間為準，黨中央不方便做宣布，一切都尊重參選人，拜訪各參選人的相關行程都確定了，由參選人對外宣布，若他們認為不方便公開，黨中央也尊重。

對於郭台銘反應納入手機民調，是否更改初選民調規則？曾永權指出，在拜會郭台銘後，會再做一些討論，但現在還是依照中常會通過的特別辦法及作業要點推動。

關於各參選人要繳交的500萬元作業費，李哲華指出，國民黨預計6月10日宣布參加初選名單，而7日開始是端午節連假，希望6月6日之前交到選務單位，確認參與初選，但有困難也可以協調，最晚原則還是10日前繳交﹔相關訊息也都告訴各參選人了，如果要參加黨內初選，應該有所準備了。

此外，對於高雄市長韓國瑜6月1日的造勢活動，被解讀為反馬、反黨中央，李哲華認為，當天很多中常委、黨內各種義務幹部大家都去參與，根本不會有外界希望分化的情況發生。

李哲華表示，黨中央原則是希望大家良性競爭，彼此不口出惡言，君子之爭，願意參加這次黨內初選的都是黨內優秀同志，好像NBA球隊，教練希望每個都是明星球員，經過初選後了解每個人適合打哪個位置，就是國民黨辦初選的最主要目的。

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