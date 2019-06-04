韓國瑜16字嗆民進黨 賴清德說話了...

2019-06-04 09:42

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市長韓國瑜今凌晨在臉書以「居心不正、是非不分、寬以待己，嚴以律人」嗆聲民進黨無理與雙重標準，前行政院長賴清德表示，韓國瑜目前身分是高雄市長，應好好面對議員質詢。

高雄市長韓國瑜昨於議會總質詢最後一天，與市議員李喬如互嗆3分鐘，韓國瑜今凌晨於臉書發文，以16個字嗆民進黨。

賴清德今在高雄表示，高雄市議會的質詢與備詢他不便評論，但韓國瑜目前的身分是市長，面對議員的質詢，他應該好好面對，至於高雄市議員與市長之間互動，他沒有評論。

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