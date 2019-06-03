國民黨臉書批小英執政失敗 他一張圖專業打臉網友讚爆

2019-06-03 21:57

〔即時新聞／綜合報導〕總統蔡英文上任3年來全力拚經濟、顧外交，尤其今年減稅政策，大幅減輕年輕人與家庭負擔，在外交上也全力守護台灣。但在野的國民黨卻不這麼認為，在臉書舉4大點批蔡政府執政失敗，不過臉書粉專「只是堵藍」也很快PO圖打臉，強調「國民黨造謠來囉，闢謠請廣傳」。

國民黨今（3日）在臉書粉專《中國國民黨KMT》貼出一張圖表，針對台灣薪資、債務、失業與生活負擔等經濟議題提出抨擊，認為蔡政府讓台灣的年輕人生活壓力越來越重；國民黨指稱，台灣今年第一季經常性薪資寫下17年新低，失業率更是高於金融海嘯時期，還痛批政府的前瞻基礎建設計畫，會讓每人負擔公債數攀升，增加人民負擔。「面對低薪與失業，負擔的公債又越來越高，蔡英文政府看到人民重擔了嗎？」。

文章一出遭許多網友酸「可以舉報這是假消息嗎？」、「給你們八年搞那啥爛東西」、「等等啊，最低薪資比馬政府高、所得稅繳得比馬政府少，kmter跟小編是活在平行時空嗎？」

該文也釣出民進黨臉書小編出來打臉，「民主進步黨的陳水扁與蔡英文總統任內，每月實質經常性薪資都大幅高於國民黨的馬英九總統喔，更不用說民進黨政府推動稅制改革，今年很多朋友甚至不用繳稅，政府還退稅給民眾呢，實質幫助人民，改善人民就業環境的，從來就是民主進步黨，不是中國國民黨」。

臉書粉專「只是堵藍」也特地製圖打臉，圖中可見「馬英九任期8年最低薪資20K，蔡英文任期才3年最低薪資23K」、「唯一不舉債的總統就是蔡英文，還加碼還錢95億元」、「2018年失業率19年以來最低」以及「台灣消費力亞洲最高」，並強調「國民黨造謠來囉！！闢謠請廣傳」。

許多網友大讚，「國民黨粉專現在根本是小英政見的宣傳處，有夠好笑」、「把國民黨打腫臉啊 讚」、「我只知道八年馬英九的歷史地位是廢物」。

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