六四30年 張亞中反批：中華民國失道德正當性

2019-06-03 18:52

〔記者林良昇／台北報導〕明天是六四天安門事件30週年，國民黨總統參選人、孫文學校總校長張亞中今批評，蔡總統執政以來，讓中華民國的民主蒙塵，台灣不再是以兄弟的角度關懷大陸，而是以異己關係、敵我關係來審視時，中華民國將失去評論六四事件的道德正當性。

張亞中今表示，1989年的六四事件是青年學子爭取民主的重要事件。站在西方將個人自由與社會民主視為普世價值的角度來看，中共當局壓制了人權與民主；站在中共當權者的角度來看，國家安定是發展的基礎，應為先為重。

張亞中認為，30年過去，「對中國大陸的治理發展是否滿意？中國大陸的人民有權發言。同為中華民族的台灣人原本也應有資格發言」，但經過20多年國民黨與民進黨共同參與的教改，透過去中國化的教育，當台灣已去中國化，已經不再是以兄弟的角度關懷大陸，而是以異己關係、敵我關係來審視中國時，「中華民國還有『道德的正當性』評論六四事件嗎？」

張亞中舉「卡管案」、「NCC裁罰中天案」、「公投法再修案」為例，批評蔡總統執政時期讓中華民國的民主蒙塵，沒有「道德正當性」評論中國的民主。

張亞中說，六四事件30年後的今天，「我們仍堅信自由、民主、人權是重要的。重新檢視30年前的六四事件時，仍然肯定當時青年的熱情與追求」。

張亞中認為，30年後的今天可以自省，「我們已不再認為自己也是中國人」、「我們自己對民主、自由、人權不僅沒有堅持，反而濫用」，將失去再批評六四事件的「道德正當性」，「甚至將失去我們的中華民國」。

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