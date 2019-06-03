韓國瑜凱道造勢到底說了啥？「胡扯精彩實錄」曝光！

2019-06-03 18:46

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜1日在台北市凱達格蘭大道舉辦總統大選造勢大會；民進黨立委王定宇今（3）日對此在臉書張貼「胡扯精彩實錄」，打臉韓國瑜當時說出的種種不實言論，被網友推爆。

王定宇貼出「6/1韓國瑜落跑大造勢現場胡扯精彩實錄」，韓國瑜當時說，台灣「未來的總統一定要跟美國、日本、歐盟、東南亞簽自由貿易經濟協定」，其實「早就都在做，而且可以不必跪著做」；韓國瑜還提到「台灣應該進行『發財外交』，而不是現在的凱子外交」，但王定宇指出，台灣新南向貿易總額與觀光成長率都在提升，且台美關係還是史上最好的時期。

在「胡扯精彩實錄」中還舉出，韓國瑜造勢時又說「失業率居高不下」，其實2018年失業率已經降到19年來的新低點，「創造就業也不是喊發大財就能解決」，現在台商回答半年內投資超過3500億元，也將創造3萬個工作機會；韓國瑜還提到，「住房非常困難，台灣提供年輕人社會住宅只有0.5％」，這簡直是「韓國瑜在罵柯文哲」，民進黨政府8年25萬戶的承諾不變。

「胡扯精彩實錄」最後指出，韓國瑜認為「中選會主委一定要是無黨籍」，其實前中選會主委張博雅在馬政府時期被2度提名，不只曾有過黨籍，甚至當過黨主席，現在的主委李進勇不但是法官、律師出身，同時也是無黨籍身分。

網友們看完「胡扯精彩實錄」後深表認同，相繼留言指出「他的四周有前科的都有工作了，只剩下無前科的還在找工作」、「你一上任當總統，相信失業率87%」、「我覺得相信韓的話的人到底有沒有智商可言」、「今天遇到一位婦人還一直說昨天凱道有40萬人，心裡想妳們還真的是大白天的看到鬼」。

王定宇臉書全文

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