分析50歲以上粉專喜好 台灣基進：為何韓國瑜「發大財」騙到人

2019-06-03 17:41

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜上週六參加在凱道的造勢大會，「台灣基進」在臉書粉專PO文，指出在臉書上10個最受50歲以上民眾喜好的粉絲專頁，預估受眾數有350至400萬人，其中就有5個提及發財相關字眼，以此來解釋為何韓國瑜「發大財」騙得到人。

據「台灣基進」粉專貼文，第1名為「按讚財神到」，第2名為「LUCKY 財神到」，第3名為「按讚財運到」，接下來依序為「按讚財神到」（和第一名不同）「賴士葆」、「好運旺旺來」、「財源滾滾來」、「吳敦義 Wu, Den-Yih」、「傅崑萁」、「中華民國讚」；不過他們也有在貼文下方標示，該數據為「大多數」的結果。

該文指出，這些發大財粉專，大多是去年大選的前一年創立；其中一個，則是今年2月才創。而台灣基進也表示，「今天（6月1日）最令人難過的，不是一個對市政毫無貢獻、滿嘴謊言的政治人物上任不到半年就宣佈選總統，而是竟然還有數十萬人盲目支持。」台灣基進也在留言中提到「有錢財很重要，但不學無術的政治人物，是不可能讓人民真正富足。」

台灣基進更呼籲網友們，打通電話回家吧，跟爸爸媽媽聊聊，好好地說服他們，跟他們說「支持韓國瑜、支持中國國民黨，絕對會葬送台灣的民主未來。」並在貼文最後Hashtag寫下#守護台灣家園 #從自己開始。

網友也在貼文下方表示「這就是為什麼詐騙集團在台灣能混得這麼好，明明知道是騙局 ，但是只要說到錢，還是會有許多飛蛾往裡跳」、「大開眼界了！這些是什麼鬼粉專 「為何發大財騙的了這麼多的人？因為坐著等發大財的人超級多！」、「靠北！謎底全部解開了」。

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