談美中貿戰全面升級 郭台銘：要採取「等距外交」

2019-06-03 16:19

〔記者陳柔蓁／台北報導〕總統初選參選人郭台銘，在5月6日的記者會上表示，美中貿易戰即將進入攤牌的終局階段，但今天（6月3日）卻說：「美中貿易戰不但沒結束，還擴大成科技、糧食供應戰的實體戰爭。」1個月後看法大翻盤。呼籲台灣對中國、美國要採取「等距外交」，蔡英文總統現在偏美懼中，將來台灣會有危機。

郭台銘說，美中貿易戰不但沒結束，還擴大成科技、糧食供應戰的實體戰爭，這也重新定義台海危機，台灣在美中貿戰裡，不要偏向任何一方：中華民國要有自己的位置。

郭台銘說，現在從G20（二十國集團），將走向美國、中國兩大的G2，台灣要快啟動重塑供應鏈，尤其建立半導體、精密機械、設備等製造，都要幾年時間，將來發生危機才做，就會發生全面性大戰。

郭台銘提到，美國針對印度、墨西哥等取消進口關稅優惠，這是因為美國發現，儘管對中國實施懲罰性加稅，美國進口總額仍高於出口，這是因為美中貿易差額，分散到其他國家去，所以要回到美國製造。

至於台灣在美中貿戰裡的政治取向？郭台銘說，要以安全為主軸、正視中華國的主體性：「將來若有百萬分之一的機會要選邊站時，對中、美仍要等距外交，落實平衡原則，蔡英文總統現在偏美懼中，將來（台灣）會有危機。」

郭台銘呼籲，台灣應在自身的戰略位置，發揮供應鏈優勢。

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