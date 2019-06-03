景點「愛河之心」髒又臭 韓國瑜挨轟讓高雄「粉身碎骨」

2019-06-03 17:07

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜1日在凱道總統造勢大會上，高喊「為了中華民國，粉身碎骨在所不惜！」讓台下韓粉聽了全高潮。但高雄近日不僅爆發登革熱，連過去熱門打卡景點的「愛河之心」也傳出又髒又臭，對此「台灣基進高雄黨部」就批評，「市長還沒為中華民國粉身碎骨，高雄的市政就先粉身碎骨了」。

「台灣基進高雄黨部」今（3日）下午在臉書貼出照片表示，「市長還沒為中華民國粉身碎骨，高雄的市政就先粉身碎骨了。看了真的很難過，高雄熱門打卡點，愛河之心變為愛河黑心，小編現場取景，真的是又黑又臭！」

「台灣基進高雄黨部」無奈地說，「高雄市地景全面荒野化，過去市民引以為傲的宜居城市榮景不再，隨著首長要去選總統，政務官團隊的擺爛，基層公務員體系人心惶惶無所適從，高雄市民的光榮感只剩下『暫時把韓國瑜困在高雄』」。

「台灣基進高雄黨部」也酸說，「也請其他縣市的民眾把握好自己家鄉還沒荒野化的最後幾個月，因為韓國瑜要去選總統了」。

照片曝光後引發網友批評，紛紛留言「韓國瑜讓高雄退步20年」、「韓極混，你混夠了沒，大港你贏阿，大港你贏隔，大港你贏啊」、「跳愛河自殺的人應該少很多吧，跳這種河真的需要比死更大的勇氣」、「韓國瑜快滾 不要再污染高雄了」、「愛河之心淪陷了，農16凹子底公園也不遑多讓，親自走一趟就知道了」、「想哭的感覺 唉」。

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