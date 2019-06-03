朱立倫：李進勇上任是對全國各選務機關的超大挑戰

2019-06-03 15:35

〔記者李立法／屏東報導〕中委會主委今天交接，新任主委李進勇表示要重新擦亮中選會招牌，在屏東參訪的國民黨總統初選參選人朱立倫聽了後嘆了一口氣，認為李進勇的上任是對全國各選務機關的超大挑戰，他質疑李進勇推動不在籍投票的決心。

朱立倫表示，李進勇是中選會成為獨立機關後，第一位具有濃厚特定政黨色彩的主委，他強烈質疑李進勇將以民進黨的立場辦理選務，會對公投法、國內不在籍投票百般阻撓，他呼籲李進勇，若要擦亮中選會招牌，就不要站在民進黨立場，也不要推鳥籠公投，更要好好推動不在籍投票。

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