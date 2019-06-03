支持性平遭議員霸凌 時力籲正視地方教育問題

2019-06-03 15:50

〔記者謝君臨／台北報導〕台灣雖已成為亞洲第一個同婚合法國家，但誤解、歧視仍隨處可見，不但阻撓性平教育發展，甚至威脅平權民代；時代力量立委林昶佐今偕同4名時代議員，要求教育部正視地方性平教育問題，確保性平教材真正落實，並加強宣導破除惡意歧視及不實謠言；教育部學務特教司長鄭乃文承諾，會更加重視此事。

林昶佐今與雲林縣議員廖郁賢、苗栗縣議員曾玟學、台北市議員黃郁芬以及基隆市議員陳薇仲共同召開「守護性平，中央地方遍地開花」記者會，會中邀請教育部司長鄭乃文、國教署專門委員陳錫鴻與會。

林昶佐表示，上週國民黨立委把教育部依照公投第11案的結果，將性別平等教育法施行細則裡的同志教育，改成「認識及尊重不同性別…」，並要求修正案交付審查，呼籲國民黨謹記，性平教育是關於人權，關於台灣尊重多元社會的核心價值，同時並未違反公投結果，要求交付審查的委員們應有這樣正面的理解。

林昶佐說，過去施行細節寫成同志教育，造成有心人士曲解，說要把學生變成同志，甚至說是性解放，證明性平教育的重要；最近還有一名國中生因長期受到霸凌而跳樓，所幸最後保住性命；多元社會包括性別光譜，應讓小朋友知道互相尊重的重要，請教育部堅守性平教育立場，而此事恐怕在社會中也很重要。

廖郁賢指出，自己因支持性平教育，竟被其他議員攻擊，威脅送紀律委員會，還有人跟她說「妳如果支持性平，之後一定選不上」，甚至有議員認為，告她能獲得更多反同的選票，或指公投結果不尊重民意，要求研議「未來雲林縣不參與全國性公投」，簡直是超級荒謬；但她認為，若放棄該講的話，未來孩子怎麼辦。

曾玟學說，他日前與國民黨議員鄭聚然就中國統戰議題交鋒，意外引發對方在網路上崩潰，留言要網友「把屁股洗乾淨，趕快去趕人家X」、「男同志做愛前不用洗屁眼，難怪愛滋病這麼多」等充滿惡意且歧視的言論；曾認為，鄭所言正好驗證了地方性平的重要性，顯示仍有議員的性平觀念都處於原始時代。

鄭乃文指出，針對性別平等教育法施行細則的修法，在往後的審查過程中，教育部會將修法考量及依據向社會大眾說明，草案將性平教育的內涵講的更清楚，也放入防治教育，修法完整，會充分讓社會各界更加理解。至於委員提到須多做澄清、宣導，教育部也會更加重視此事。

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