「粗人」韓國瑜老穿藍襯衫 學者4點解密：有高手在設計

2019-06-03 14:27

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜，日前表態參選下屆總統，還出席凱道造勢活動，一舉一動備受注目。過去韓除了給人禿頭印象，身上總是穿著一件招牌藍襯衫，傳播學者胡幼偉今於臉書以「非語文傳播學」角度分析，大家沒特別在意「老韓的藍襯衫」，但其「是有在傳遞訊息的」，並列舉4個重點與結論。

首先，胡幼偉在文中指出，從顏色與政治立場連結來看，韓每天穿藍襯衫，「彰顯『永遠是藍軍成員』的基本立場訊息」；其次，韓穿藍襯衫時不打領打帶，暗示「我是藍領階層、不是白領階層」，並稱韓若改穿白襯衫、打領帶與西裝，「和藍領階層的距離馬上就遠了」。

再者，胡幼偉在文中提到，一般人通常不會穿同色、式樣服飾出門，且認為最好別被看到襯衫上的大片汗水，以免失去莊重、高級感；但韓每天穿藍襯衫上班，「意在表達，他就是個『穿制服上班的人』」，看他穿藍襯衫，「就會覺得他『不停地在工作』」，而他的藍襯衫被汗水濕透，有種「我是在做工的苦力」、「和基層苦人比較相近」形象。

第四，胡幼偉在文中提及，禿頭、藍襯衫已成韓的招牌形象，看此就知道他出現了，具有「識別」功能」。

胡幼偉在文中表示，「有些『台北的名人或高層』一直覺得，老韓是個沒什麼素質的粗人，不大看得起他，也覺得這種人怎麼能當總統」，但仔細觀察發覺，「要不就是他本人，要不就是他後面有高手，一直在設計整套的競選傳播策略」。

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