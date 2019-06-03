接見民運人士 蔡總統：中國應往民主人權普世價值的道路走

2019-06-03 13:39

〔記者蘇永耀／台北報導〕中國鎮壓六四事件將屆滿三十周年之際，蔡英文總統今日接見「海外民運人士認識台灣民主人權」參訪團時表示，台灣會堅守民主價值，也很關心中國大陸民主與人權的發展，這是一個普世價值，也希望中國可以往這條路上來走。

總統致詞時表示，非常歡迎訪團成員們來到總統府，也非常高興今天和美麗島事件裡最重要的主角之一-總統府秘書長陳菊一起和訪賓們見面，相信陳秘書長應該有很多經驗和故事與大家分享。

總統說，明天就是六四事件三十週年，今年也是台灣美麗島事件四十週年。這兩個事件對台灣的民主發展，是非常具有歷史意義的關鍵點，在此之後，台灣與中國大陸的民主發展就開始有不一樣的路徑與速度。

總統提到，三、四十年前，台灣和中國都站在十字路口過，不過，台灣很堅定的選擇走上民主自由這一條路。很可惜的，雖然中國在這幾年的經濟發展是有進步，但在人權自由上還是受到很大的限縮。

總統指出，台灣民主化的這條路其實走的蠻艱辛，大家應該都看過美麗島事件的美麗島大審。在審判的過程中，民主前輩們都很勇敢的面對，我們都看到陳菊當時面對審判的照片，也讓我們後輩都有很大的啟發。民主進步黨也是因為在那個時代氛圍下產生的一個政黨，不論這個政黨裡有多少不同的意見，只要看到當年的美麗島大審，和這些民主前輩共同創造了民主進步黨，我們心裡都很強烈的感受到不能讓他們失望。

總統說，我們這條路算是走的辛苦，走到現在這裡，也對前輩們的付出覺得很感謝。但問題是，過去發生的這些事情很多都還沒有釐清，也還沒有做一個了結。所以現在我們開始撤銷以前對於這些政治參與者不當的審判，或當時時空環境底下經審判被判有罪的這些人，開始進行撤銷其有罪的判決。

總統指出，在上個禮拜，我們撤銷了陳菊有罪的判決，對於當年走上街頭的這些民主前輩，他們始終都認為自己是無罪的，但是我們欠他們一個在司法上的紀錄必須要撤銷，這就是我們的轉型正義。

最後，總統表示，台灣曾經有過政治犯，我們不希望、也不會重蹈覆轍，也會堅守民主價值。但是我們也很關心中國大陸民主與人權的發展，這是一個普世價值，也希望中國可以往這條路上來走。這條路必然走得艱辛，但走在這條路的路上，如果我們可以做的，都會盡力來做。

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