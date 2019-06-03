韓國瑜、郭台銘民調領先？ 紐則勳：脆弱的優勢

2019-06-03 13:09

〔記者謝君臨／台北報導〕中華傳播管理學會今針對「2020總統大選」發布民調結果，從中可發現，藍、綠、白形成三強鼎立局面，雖然在2人或3人對決的情況下，國民黨候選人韓國瑜、郭台銘仍領先民進黨的蔡英文及無黨籍的柯文哲，但文化大學廣告系教授兼系主任紐則勳直言：「國民黨其實是脆弱的優勢」。

中華傳播管理學會今舉行「總統選舉民調發表會」，由理事長賴祥蔚、創會理事長彭懷恩及常務理事鈕則勳等人共同發表看法。

民調結果顯示，若韓國瑜對決蔡英文，韓以支持度39.4%，領先蔡的37.2%；加入柯文哲之後，三人對決則依序為韓29.5%、柯25.7%、蔡25.5%。另，若郭台銘與蔡英文對決，郭以支持度40.1%領先蔡的37.0%；納入柯文哲後，3人對決的狀況則為，郭28.4%、蔡26.1%、柯25.4%。

紐則勳表示，民調所看到的趨勢，國民黨候選人韓、郭的支持度，不論在2人或3人對決，都有相當優勢，但其實是「脆弱的優勢」，這樣的領先，勝出都在誤差範圍內，或僅超過一點，至於韓、郭為何只能維持脆弱的優勢，紐則認為是，該強化的優勢沒強化，弱點也沒積極防堵。

紐則勳說，韓針對相對弱點，現階段並未積極防堵，做得還不夠多，在高雄市議會質詢時，韓的答詢被認為不夠專業；此外，答詢過程中，有一段都以「高雄發大財」作為結論，這問題非常大，「高雄發大財」是最具有渲然性、最重要的主軸，但韓卻以戲謔式的方式備詢，造成網路影片不斷傳輸，對韓有殺傷力。

再者，韓若想競逐大位，要有強而專業的團隊，但根據民調，有五成的人不支持韓在首任市長期間去選總統，韓雖有論述彌補，指若選上將在高雄辦公，但選民會認為「哪會說得那麼輕巧」，可行性有盲點，韓於民調雖還有領先幅度，但不管2人或3人對比，與競爭對手皆在伯仲之間，誰能勝選猶未可知。

本次調查時間為5月27日至6月1日每晚18點至20點，以年滿20歲的成年人為調查對象，總共有1823個成功樣本數，抽樣誤差為信心水準95%下，正負2.3%。執行單位為全國公信力民調公司。

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