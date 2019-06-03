郭台銘選總統 民調：近半民眾有「政商不分」疑慮

2019-06-03 12:41

〔記者謝君臨／台北報導〕鴻海集團董事長郭台銘投入2020總統大選後，動作頻頻，除了積極耕耘網路行銷，也充分展現「接地氣」的親民形象，意圖與號稱是「庶民總統」的高雄市長韓國瑜一較高下；不過，根據最新的民調結果顯示，有近半數的民眾認為，郭台銘參選總統，會有政商不分的疑慮。

中華傳播管理學會今舉行「總統選舉民調發表會」，由理事長賴祥蔚、創會理事長彭懷恩及常務理事鈕則勳等人共同發表看法。

民調顯示，有46.6%的受訪民眾認為「郭台銘參選總統會有政商不分的疑慮」，有33.3%的受訪民眾認為「郭台銘可以用領導企業的經驗來領導國家」。整體而言，有比較多數的受訪民眾，會對郭台銘的企業家背景有所疑慮。

此外，民調也指出，若郭台銘與總統蔡英文2人對決，郭的支持度為40.1%，領先蔡的37.0%；假如再納入台北市長柯文哲，3人對決的狀況則為，郭28.4%、蔡26.1%、柯25.4%。

鈕則勳說，郭在民調雖領先，但不論是在2人或3人對比，領先幅度均在誤差範圍，或高出一點，關鍵因素在於郭的最強項沒有充分發揮，也就是拚經濟的能量，他是全球知名的企業主，創立鴻海帝國，這點可完全區隔其他候選人，但即便郭有提到相關經濟政策，卻無法變成選民朗朗上口的口號，或心理認知的圖像。

鈕則勳表示，郭頻頻與地方人士互動，吃草、聞泥土，夜宿人家，希望能將權威形象，扭轉為親民、「接地氣」的形象，然而，即便郭著墨很深，但還是追擊品牌，因為韓國瑜在這點已變成「禪」的境界，郭希望能接地氣，但和韓相比都是第二品牌，應針對他拚經濟的長才，在民調的成長幅度才會有比較明顯發展。

本次調查時間為5月27日至6月1日每晚18點至20點，以年滿20歲的成年人為調查對象，總共有1823個成功樣本數，抽樣誤差為信心水準95%下，正負2.3%。執行單位為全國公信力民調公司。

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