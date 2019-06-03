「生在台灣死在台灣」學韓？賴清德：我比他還早講

2019-06-03 11:52

〔記者楊淳卉／台北報導〕行政院前院長賴清德今早赴萬華龍山寺參拜時致詞表示，台灣是大家共同的母親，培養出他的「三個原則」，包括對土地的使命，台灣優先人民至上的使命，以及生在台灣死在台灣葬在台灣，和台灣共生死。他並說，這些話，他比高雄市長韓國瑜更早說過，他參選一屆國代、四屆立委，以及台南市長時都曾經公開說過。

高雄市長韓國瑜於去年競選高雄市長時，曾於十一月鳳山造勢大會說過他「生在台灣、長在台灣，將來會死在台灣、葬在台灣。」

賴清德今赴龍山寺參拜時致詞表示，他今天來參拜，一方面叩謝聖恩，同時祈求觀音佛祖保佑台灣風調雨順、國泰民安，總統大選之戰，可以支持保佑守護台灣的人。

賴清德說，龍山寺不只是信仰中心，也是民主聖地。1986年519活動，主張百分之百言論自由的鄭南榕號召志士到這裡舉辦活動，希望可以解嚴，讓台灣可以民主自由的制度。他今天來參拜，希望鄉親父老還有過去長期支持民主的人士，大家找回創黨精神、民主的精神、打破戒嚴的精神。

賴清德說，今年的正月初二，中國國家主席習近平公開說「九二共識只有一中原則，沒有各表空間」，意思就是，如果中華民國接受一國兩制，中華民國就已經不存在。習近平也公開說，台灣的未來只有一條路可以走，就是走向香港、澳門這條路。在台灣關鍵的時刻，主權可能被併吞，國民黨卻想簽和平協議，這絕對不是處理的好辦法。

賴清德說，他生在台灣生長，在台灣喝台灣的水、吃台灣的米，在台灣接受教育，台灣是大家共同的母親，培養出他的「三個原則」，包括對土地的使命，台灣優先人民至上的使命，以及生在台灣死在台灣葬在台灣，和台灣共生死。

賴清德赴龍山寺參拜，受到支持者熱情歡迎，高呼「賴清德當選」，還有民間後援會成員拉起布條為賴清德打氣。

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