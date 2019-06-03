中防長嗆「不惜一戰」 國防部：凸顯窮兵黷武本質

2019-06-03 11:33

〔記者涂鉅旻／台北報導〕中國國防部長魏鳳和昨日在「香格里拉對話」發言時，妄稱「如果有人膽敢將台灣從中國分裂出去，中國軍隊絕無選擇，必將不惜一戰！」對此，國防部今日嚴正表示，魏鳳和的發言，凸顯中共窮兵黷武的本質，對臺海及區域和平與安全，都造成嚴重的威脅。

魏鳳和的談話提及，世界上沒有一個國家會容忍國家分裂，並稱他去年訪問美國，美方友人跟他說，前美國總統林肯會成為歷史上最偉大的總統，在於其打贏南北戰爭。因此中國必須統一、必然統一，哪有不統一的道理？

對此，國防部表示，中華民國是主權獨立的國家，長期以來始終是亞太地區維持和平、穩定與安全的重要成員。國軍「不求戰，不畏戰」，堅定自我防衛決心，戮力建軍備戰，有效發揮全民聯合總體戰力，堅守「為中華民國生存發展而戰，為台澎金馬百姓安全福祉而戰」信念。

國防部強調，面對中共不斷進行的「文攻武嚇」，國軍貫徹總統蔡英文「國土主權，寸步不讓，民主自由，堅守不退」指導，秉持「防衛固守、重層嚇阻」的軍事戰略，持續強化關鍵防衛戰力，確保國家安全，保障民主、自由的成果不被侵犯。

國防部表示，「德不孤，必有鄰」，中華民國一直以來扮演區域和平維護者的重要角色，呼籲世界上和我國一樣捍衛自由、民主與人權核心價值的國家，都是共同合作的夥伴與盟友，一起為區域和平、穩定貢獻心力。

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