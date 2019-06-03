韓國瑜喊「發財外交」 陳其邁酸：不是靠念力、喊口號

2019-06-03 11:27

〔記者賴筱桐／新北報導〕表態角逐2020總統大位的高雄市長韓國瑜，喊出「發財外交」。對此，行政院副院長陳其邁今天酸說，拚經濟讓台灣更好，不是靠念力、喊口號就能做到，韓國瑜「說得比做得還多」，民眾心中自有一把尺。

陳其邁今天出席「108年國家關鍵基礎設施防護演習教育訓練研習會開幕」，對於韓國瑜拋出「發財外交」，陳其邁細數「拚經濟」的政績，他指出，今年以來台商資金回流達5000億元，至年底樂觀預估將有8000億元到1兆元。此外，橋頭科學園區的「5+2產業」或是出口業，這幾年蔡政府執政都比馬政府好，與美國的實質貿易往來上升，亞太地區國家的出口增加、台灣失業率降低、調漲基本工資，這就是在拚經濟，讓人民生活更好。

陳其邁指出，拚經濟是一步一腳印，不是靠念力或口號一飛沖天，或者是用挖石油、人口增加幾百萬這種口號，選舉應該比政策牛肉，更何況國民黨有鴻海集團董事長郭台銘，兩相對比，在國民黨內的競爭高低立下，民進黨政府一步一腳印，不僅拚經濟，也注重所得分配，包括推動稅制改革，讓受薪階層減稅，經濟的果實讓受薪階級分享，這才是政府的責任，不管是拚經濟或照顧受薪階層及庶民，民進黨都做得比說得還多，韓國瑜恐怕說得比做得還多，人民心目中自有一把尺。

另外，媒體詢問，是否組成政壇的「復仇者聯盟」，打敗征服宇宙的人？

陳其邁說，他與行政院長蘇貞昌、交通部長林佳龍在去年選舉之後，被國民黨譏笑是「敗選者聯盟」，他們會記取人民給予寶貴的教訓，一步一腳印，拚了命也要把政績做好，這是民進黨對人民的承諾，感謝各界指教，他們會謹記在心。

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