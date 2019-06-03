全台公共空間蔣介石銅像仍多 立委：促轉會應有明確處理進度

2019-06-03 11:26

〔記者陳鈺馥／台北報導〕促進轉型正義轉條例明定，公共空間威權象徵須移除或改名，時代立委徐永明今日受訪表示，促轉會應盡快認定威權象徵，尤其全國最大尊蔣介石銅像還在「中正廟」，促轉會公告撤銷政治受難者刑事有罪判決做得不錯，處理威權象徵也應該有明確進度。

促轉會揭牌成立滿一週年，據最新清查公布的公共空間威權象徵「兩蔣紀念物」統計數字，不包含慈湖227座蔣介石銅像、2座蔣經國銅像，全國公共空間威權象徵共計1010個，紀念兩蔣的相關命名空間多達577個。

促轉會統計，扣除移置慈湖的兩蔣塑像後，全國公共空間的蔣介石銅像有837座，分布在各級學校、公園、榮民之家、路口圓環、政府機關，蔣經國銅像則有38座；屬畫像之類的蔣介石遺像104個、蔣經國遺像31個。

在蔣介石銅像部分，以台北市129座為最多，桃園市111座居次，台中市98座、高雄市82座、新竹縣45座、屏東縣40座、台東縣37座、彰化縣35座、新北市34座、花蓮縣30座、雲林縣29座，甚至連前閣揆賴清德擔任台南市長任內，下令清除過蔣介石銅像的台南市至今仍有28座。

據了解，目前嘉義縣公共空間也有25座蔣介石銅像，其中一座位於東石鄉公所，全國蔣介石銅像數量最少縣市為嘉義市3座，前嘉義市長涂醒哲在2015年以「浪費公帑派警力保護」為由，已先派怪手拆除嘉義市中正公園內1座。

在基隆市方面，蔣介石銅像有19座，離島的金門縣及連江縣各16座，新竹市、宜蘭縣各有14座，未來將轉型為古蹟公園的原新竹靖廬也設立1座蔣介石銅像，過去被抓來收容中國大陸偷渡客，必須對蔣介石銅像敬禮。

經調查，苗栗縣有14座蔣介石銅像、南投縣10座、澎湖縣9座，澎湖第一賓館旁空地還有1座基座刻有「民族救星」的蔣介石銅像與孫文銅像對望。

時代力量立委徐永明表示，促轉會最近做了很多不錯事情，比如公告撤銷有罪判決司法平復的事情，其實促轉會可有更正式對於威權象徵、威權遺緒的認定，不僅可認定蔣介石銅像、肖像是威權象徵，更要加速對各部會提出各種轉型正義建議。

徐永明強調，有些部會明顯在抗拒轉型正義，促轉會不認定蔣介石銅像是威權象徵，這些部會是不會配合的，促轉會身為轉型正義的專責機關，針對阻擾轉型正義的部會，應進一步提出改善要求，當然中央政府更要負起責任，最大尊蔣介石銅像還在「中正廟」，應要有明確處理威權象徵進度。

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