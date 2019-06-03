籲中共正視歷史錯誤 陸委會：必須平反六四

2019-06-03 11:08

〔記者呂伊萱／台北報導〕六四天安門事件30週年前夕，陸委會今天發表聲明，批評北京當局30年來缺乏省思的勇氣，正告中共當局應正視歷史錯誤，平反「六四事件」、真誠悔過，並積極推動民主改革。陸委會也表示台灣將繼續以各種方式「支持中國大陸民主化」。

「六四天安門事件」迄今30年，1989年6月4日，中共軍隊在中共指揮下，把坦克開上北京街頭、把機關槍對準人民，血腥屠殺了呼求改革、熱愛自由和平的抗議學生、工人與無辜市民。

陸委會在六四30週年前夕，針對中共提出3點聲明。陸委會首先指出，北京當局30年來掩蓋事實、在國際社會扯謊，不但缺乏勇氣省思「六四事件」的重要歷史意義，反而封鎖資訊，扭曲真相，企圖文過飾非。

陸委會說，令人匪夷所思的是，中共30年前殘殺自己百姓毫不手軟，30年後更大言不慚地在國際場域公然辯解當年的屠殺是「正確決策」，引發舉世譁然，更證明「中國人不打中國人」是天大的謊言。陸委會正告中共當局應正視歷史錯誤、早日真誠道歉、平反六四，讓六四受難者得以安息。

陸委會進一步說，中共集權專制，掌權者攫取權力、壓制異議、操作國家機器監控、限制人民自由權利，暴力壓制維權抗爭，這些反民主、非和平行徑，凸顯中共治理欠缺監督制衡，更反映其對民主人權的畏懼，根本無法回應人民對基本人權的關切與期待。

陸委會呼籲中共執政者放棄霸權心態，儘速推動政治民主改革，讓公民力量自主茁壯，才能真正化解社會深層矛盾，成為制度轉型及改革的正面動能。

陸委會也同時說，台灣將繼續為中國大陸民主化指引方向。台灣是國際讚譽的華人世界民主典範，儘管長期遭遇中共統戰分化、滲透干擾、武力威嚇、外交打壓和侵犯人民權利，但台灣絕不屈服，將堅守國家主權與民主體制，持續在兩岸交流過程中發揮民主價值的影響力，以各種方式支持中國大陸「民主化」。

陸委會也表示，希望海內外仁人志士繼續堅持，勿忘六四歷史與精神，終有一天民主曙光將會到來。此外，陸委會代表政府重申從未接受中共對我國人李明哲的不當審判與關押，北京當局應儘速釋放李明哲先生，讓其平安返台。

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