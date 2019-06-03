總統初選情勢詭譎 藍委不敢選邊站

2019-06-03 10:40

〔記者林良昇／台北報導〕國民黨總統初選，各方陣營爭鋒，互別苗頭，情勢詭譎，國民黨立委擔心被說「選邊站」，對於挺誰格外謹慎，黨團也三令五申，對於個別立委的表態，屬於個人立場，國民黨立委陳學聖則表示，立委在初選後可扮演凝合劑角色，這時不選邊站最好，即將上任的國民黨團總召曾銘宗表示，在初選結果出爐前，他不會參加參選人的造勢。

國民黨總統初選熱戰，高雄市長韓國瑜在6月1日舉辦萬人造勢大會，有11位國民黨立委出席，被視為「選邊站」，不過，黨內人士指出，前新北市長朱立倫日前舉辦蔡政府3年執政總體檢記者會，也有17位國民黨立委出席，而更早在前立法院長王金平宣佈參選的造勢活動，參加的國民黨立委也超過10位，人數都不算少，也有不少立委重複參加，不能算是「選邊站」。

陳學聖是聯絡國民黨立委參加韓國瑜6月1日造勢的管道，陳學聖受訪時表示，他只是提供一個平台聯絡主辦單位，之前黨內就有立委在問如果要參加這個活動要找誰，因為他跟韓國瑜熟，就負責做接頭，在造勢場合安排時間讓立委到台上去，做溝通者角色。

陳學聖指出，參加韓國瑜造勢的立委們，很多也有去朱立倫、王金平的活動，都是自由參加，他也向黨內立委建議，如果去過A的，B、C也要去，這樣比較不會被做文章，就像朱立倫的記者會有17位立委到場，朱參訪自貿港、看棒球，也都有國民黨立委陪同，黨團共識就是支持最強的人。

陳學聖也說，泛藍必須大團結，不要選邊站，不要黨內互打，國民黨立委未來就是扮演初選後的凝合劑的角色，當作黨內各陣營最好的平台。

曾銘宗受訪時指出，在黨內初選期間，黨團不適合表達意見，要等7月後候選人出爐後，黨團會傾全力輔選，現在任何參加各參選人的造勢，都是以立委的個人名義去，不代表黨團，但是黨團總召和書記長對外代表黨團，就會盡量避免出現在相關場合，他個人也會避免。

曾銘宗說，黨團日前有發表聲明，強調各委員的表態純屬個人立場，黨團予以尊重﹔該聲明就是有黨團成員反應，希望黨團能發出聲明，讓各立委比較不會有選邊站的壓力。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法