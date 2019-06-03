網媒票選黃捷比韓國瑜關心高雄！網酸韓：背出心經講不出自經

2019-06-03 00:41

〔記者黃良傑／高雄報導〕粉專Hssszn讚新聞舉辦網路票選活動，「你認為誰比較關心高雄？」自高雄市長韓國瑜、時力議員黃捷二人中按投，票選為期1週，超過3萬5千名網友票選，結果黃捷以68％得票率勝過32％韓國瑜，網友酸韓「背得出心經卻講不出自經」，民進黨議員簡煥宗更批韓心不在高雄，市民皆知。

網友除了投票表達誰比較關心高雄，也紛紛留言，挺翻眼女神、韓導都有，選黃捷的網友說原因是對手狂「跳針」，另有挺黃的網友留言「誰說反韓就一定是民進黨？大部分都是無黨籍看不慣他想征服宇宙的作風，韓市長幹了4個月，就忙著選總統？當投市長票給他的選民都瞎了？

網友調侃賣菜郎市長，天天說睡前唸心經，天天說選前魯肉飯，結果選後1.29億，選前用人才，選後用家臣、政治100分，還想選上總統兼行政院長，也有網友指韓當初說花媽落跑，現才當5個月就演不下去，不過，也有韓粉力挺韓國瑜，堅信他關心全台，情操比黃捷偉大，質疑黃捷打韓，是為提高自己的知名度及曝光率。

民進黨議員簡煥宗肯定時力議員黃捷，也批韓國瑜背棄對高雄市民的承諾，從去年選舉到現在還在選，不顧高雄市政、登革熱拉警報，每位高雄市民心裡有把尺，都清楚知道韓、黃誰較關心高雄市，市民不要無心的市長，國人也不需要只會編一些口號，開一堆空頭支票的總統。

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