賴清德桃園狂掃400分鐘催票 拜託大家這5天守住電話

2019-06-02 23:53

〔記者李容萍／桃園報導〕民進黨總統初選民調電話即將登場，前行政院長賴清德從2日在桃園市狂掃4個行程催票，熱情支持者搶握手、搶合照，送上粽子，高喊「賴總統好」、「賴清德凍蒜」，祝福他順利當選，他拜託大家6月10日到14日晚上6點至10點守住電話「唯一支持賴清德」。

賴清德表示，擔任行政院長時積極解決企業界要投資台灣所面臨的五缺問題（即水、電、土地、人力、人才），還鬆綁法令，利用中美貿易問題之際提出歡迎台商投資台灣方案，客製化、專案解決每一家企業投資台灣的問，這些成果已經逐漸展現，如果在這次總統初選所涉及的4個候選人之中，他自認是民進黨黨內最有能力打敗國民黨其他總統候選人，如果跟柯文哲、韓國瑜兩位市長比較的話，自己也是更有能力守護台灣的候選人，更有能力治理這個國家，請大家支持他，

賴清德從2日下午3點30分抵達龍潭區的龍潭菱潭興創基地，接著走訪中壢環中東黃昏市場、桃園南平黃昏市場，以及中壢觀光夜市掃街催票，因為沿途攤商、民眾相當熱情，一直掃到晚上10點10分離開桃園。

賴清德桃園首站選定菱潭興創基地參訪，他表示，這個由當地年輕人翻轉舊市區商圈打造成的商店街，讓年輕人願意留在家鄉工作，這樣的作法是很值得參考的。賴清德一路上為商家簽名、合影、品嚐美食，也有人送上粽子祝福賴清德「包中」。

賴清德還順道前往龍潭大池，親為已有百年歷史的龍潭端午龍舟賽參賽隊伍，應邀站上龍舟接受熱情支持民眾為他打氣；最後到黃昏市場及中壢觀光夜市掃街催票時，還有熱情粉絲把握停等紅燈時間，特地搖下車窗跟賴握手，一路上「賴清德、選總統，賴清德、凍選」的加油聲不絕於耳，人氣相當旺。

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