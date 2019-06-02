若台灣出現親中總統？賈德納：台灣前途由人民決定

2019-06-02 23:19

〔記者呂伊萱／台北報導〕親中候選人成為台灣領導者會否影響美台關係？美國參議員賈德納（Cory Gardner）今直言，美國擔憂中國在不公平貿易和侵犯人權方面的作為；美台關係則是立基於「台灣關係法」，美方認知（acknowledge）到中國（對台）主張，但台灣未來仍由台灣人民自己作主。

長期挺台的美國參議員賈德納今起四度訪問台灣，賈德納曾參與推動「亞洲再保證倡議法案」（ARIA）立法生效，鼓勵美國對台軍售與美國高階官員訪台；近期也提出「重新確認美國對台灣及對執行『台灣關係法』之承諾」，並在參院獲得一致通過，重申「台灣關係法」與六項保證為美台關係基石。

此外，去年台灣與薩爾瓦多斷交後，賈德納更提出「台北法案」（TAIPEI Act），力挺美國以具體措施鞏固台灣邦交國，進一步協助台灣拓展國際活動空間。賈德納今天上午晉見蔡總統，下午並召開記者會談論美台關係。賈德納強調，此行來訪是表達美國將在經濟和安全方面持續支持台灣 ，也要強調台灣是自由開放印太區域的重要角色。

媒體在提問環節中問及，台美關係這兩年有相當多突破，而台灣明年一月將進行總統選舉，若親中候選人成為台灣領導者，會否影響美台關係？

賈德納回答時直言，美國的確擔憂中國的作為，尤其是針對不公平貿易、侵犯人權和打壓異議者等方面。賈德納說，美國當然希望與中國關係「持續有所進展」，而這可能需要「所有國家」一起努力，確保中國在人權、尊嚴以及自由貿易方面「有所改善」。

至於美台關係，賈德納強調，美台關係是立基於「台灣關係法」，希望中國不要干涉任何主權問題；美方認知（acknowledge）到中國（對台）主張，但台灣未來仍由台灣人民自己作主。

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