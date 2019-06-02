健康是有一兆美金的產業 郭台銘：施政把健康放第一

2019-06-02 23:44

〔記者林良昇／台北報導〕鴻海董事長郭台銘今表示，健康是國家的根本，沒有健康的人民就沒有健康的國家，他如果當選，國民健康是他第一優先要處理的部分，更預測，健康將來在台灣是有1兆美金的產業，包括醫療、藥品、器材、服務，台灣在世界居領先地位。

郭台銘今晚出席國防醫學院校友會成立大會餐敘，郭台銘致詞時說，雖然他自己跟醫學差很遠，但他前妻是藥學系，跟醫學有點關係 ，而他的前妻跟弟弟因為有健康的問題，所以他認為健康是最重要的，未來施政方面，會把健康當做第一優先。

郭台銘指出，健康是一個國家的根本，立國的基礎，一個國家健不健康要從人健不健康開始，沒有健康的人民就沒有健康的國家，他過去10年來跟台大、榮總、馬偕，都有健康醫療的合作，健康產業在台灣，在健保費用給付的情況下，可以把餅做起來。

郭台銘強調，台灣有非常強的工業、科技實力，加上大數據等，健康產業在台灣絕對是有1兆美金的事業，包括藥品、器材、服務，台灣在華人世界居領先地位，「最佳的國防就是健康」 。

此外，郭台銘抵達會場前，被媒體問到中國國防部長魏鳳和說鎮壓天安門是「正確決策」等相關議題，郭台銘表示，他還沒有看到相關事情，等他弄清楚後會再回答，並未多做回應。

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