誰發財？誰粉身碎骨？ 王定宇怒批韓：2020是智力測驗

2019-06-02 20:31

〔即時新聞／綜合報導〕韓國瑜昨（1）日在凱道的造勢大會上，情緒激動地聲稱「準備承擔任何重要職務，為了中華民國不惜粉身碎骨」。對此，民進黨立委王定宇今發文酸「金光黨的話術，永遠有效嗎？空頭支票一再開，誰還願意收」？他更表示，2020是重要抉擇，也是最大規模的智力測驗。

韓國瑜昨日造勢時表示，他為了中華民國未來，準備承擔任何重要職務，不惜粉身碎骨；並批評目前外交關係以金錢鞏固，他希望把「凱子外交」變成「發財外交」。王定宇今日在臉書PO文「發財外交？粉身碎骨？誰發財？誰粉身碎骨？」他也質疑，金光黨的話術，永遠有效嗎？如果空頭支票一再開，誰還願意收？

王定宇強調「2020是重要抉擇，也是最大規模的智力測驗」，並用hashtag寫著「懂的人就知道紅衣服紅椅子是聰明的」。

不少網友在下方留言回應「真的替那些眷村的老伯和老太太感到難過。他們支持國民黨幾十年，最後只剩下一個整天畫餅唬爛的人可以支持，當然高雄人更悲哀，市長就職了大半年了，除了鋪路就是請假或出國遊玩，現在都在忙選舉..而且舖的路還會出現天坑」、「一個騙子帶著一群傻子...」、「發財外交？什麼鬼東西」、「亡國感很重」。

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