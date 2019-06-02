妙天親自上陣？國會黨全台插旗 新北掛看板留問號

2019-06-02 17:32

〔記者邱書昱／新北報導〕2020年總統、立委選舉，藍、綠、白三方混戰外，創黨不到一年、由妙天禪師成立的「國會政黨聯盟」也加入參戰，全台各地陸續架出看板，也現蹤六都人口最多的新北市，令人好奇是否推出區域立委人選甚至參選總統？對此，國會政黨聯盟發言人廖蓓瑩說，目前估計全台看板約70到80面，還在累積實力希望衝高政黨票。

白色背景印壓一行「人民有權過好日子」，上頭寫下國會政黨聯盟，搭配黨主席「悟覺妙天」的個人大頭照，在兵家必爭之地的新北市各區，陸續出現這樣看板，不少人懷疑是否要推出區域立委人選或者妙天親自上陣？

廖蓓瑩表示，全台看板統計約有70到80面，目的是希望能夠讓選民多認識政黨，至於區域立委人選部分，仍都還在徵詢，只要是有志者都非常歡迎，黨中央尚未表定人選時程，有機會就會推出自家候選人。

外界關注妙天是否會掛不分區立委第一順位？她強調，目前都還在規劃當中，首要任務是衝高政黨票，讓民眾認識國會黨及政策，之前與民國黨合併後，預估基礎黨員約有20幾萬人，當中也有和妙天禪修的弟子。

針對國會政黨聯盟在新北市插旗，有地方人士分析，影響藍綠版圖的效果有限，就以這一屆新北市議會共66位議員席次為例，沒有一席時代力量、綠黨等小黨，這樣掛招牌的舉動比較像是刷存在感。

有趣的是，地方人士認為，如果妙天掛不分區立委候選人第一順位，第二位可以找該黨顧問、國民黨前政策會執行長蔡正元出線，畢竟蔡很會炒熱話題，站出來可能一舉衝高政黨票。

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