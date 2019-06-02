國際發大財？ PTT顯示IP來源 香港及日本韓粉現身

2019-06-02 18:38

〔即時新聞／綜合報導〕知名論壇批踢踢實業坊（PTT）站方今天（2日）更新版面，使發文者的IP（網路位址）來源國得以顯示出來。不過此舉卻讓網友們抓到幾位發文者，疑似是利用「跳板」使IP位置處於國外、規避追查，並同時發表讚頌韓國瑜的新聞來「帶風向」。

PTT上的「八卦板」，是一個可以讓網友們爆料各種八卦、分享各種新聞的版面，今天八卦板疑似是經由站方更新版面後，使得發文者的IP來源國得以被自動辨識出來，並且顯示在其發表的文章之後。

不過此舉也引發不少趣事，例如網友「Thatisapen」，就發布了來自中時電子報的「庶民力量發威？他從韓國瑜凱道造勢看透兩事實」報導，更在文末表示「台灣的庶民終於翻身了，可以不必再被那些權貴剝削」。卻被自動辨識出IP來自香港，且發文後還意圖修改IP位置為台灣，被網友罵翻。

另有一位網友「iversonXD」，也發表來自聯合報的「得庶民者得天下 胡幼偉：韓國瑜將成為第一位庶民總統」報導，在文末強調「台灣將是亞洲第一個由庶民擔任領導的地區，聽起來就是讚」。也被發現其IP根本是來自日本，讓網友大酸「日本也有韓粉嗎」、「翻牆很辛苦齁，笑死」、「韓導的新聞為啥要用跳板貼」、「韓粉真的都環遊世界耶」。

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