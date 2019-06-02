韓國瑜8日花蓮造勢 今申請東大門夜市旁空地

2019-06-02 15:13

〔記者王錦義／花蓮報導〕高雄市長韓國瑜昨率韓粉齊聚凱道，喊出「我準備承擔任何重要任務，為中華民國不惜粉身碎骨！」並預告8日將到花蓮造勢，預估將吸引10萬粉絲齊聚。花蓮市婦女會今向轄區花蓮警分局提出東大門夜市旁的六期重劃區場地申請，但詳細的活動過程、進場時間仍待最後開會確認。

花蓮市婦女會理事長江如玲說，今天是申請場地最後一天，中午已向轄區警方提出申請，活動時間從8日上午8時至晚間10時，由於目前團隊仍未開會，韓國瑜到場時間仍在與韓團隊磋商後確認。她強調，先把東大門夜市旁的六期重劃區場地確認下來，這一周就要密集開會，希望活動能辦得完美。

花蓮警分局四組指出，依據「集會遊行法」第9條第1項規定：室外集會、遊行，應由負責人填具申請書，於6日前向當地警察分局申請許可，今天的確收到申請。

六期重劃區位於東大門夜市旁，格局方正，且面積達8054平方公尺（約2433坪），過去一直就是花蓮縣舉行大型集會活動的地方，而韓國瑜即將到花蓮的消息已經吸引許多花蓮韓粉期待，東大門夜市有業者就掛出：「韓國瑜市長就職，全民一起拚經濟、花蓮發大財的」的布條，期盼選舉造勢帶來韓粉人潮。

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