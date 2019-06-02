國艦國造》除沱江艦、佈雷艇... 救難艦、突擊艇也同時簽約

2019-06-02 15:04

〔記者涂鉅旻／台北報導〕國軍「國艦國造」政策在今年5月皆有進展，除國造潛艦廠房5月9日開工，沱江艦後續艦、快速佈雷艇也在5月24日動工。海軍官員今日透露，當日除上述2艦艇外，微型飛彈突擊艇和新型救難艦也在同日簽約執行，堅實我國海上防衛武力及促進造船產業發展。

總統蔡英文在今年5月24日參加沱江艦後續艦、快速佈雷艇的開工典禮，事實上，微型飛彈突擊艇和新型救難艦兩案也在5月14日決標，並在5月24日簽約執行，前者則由中科院委製。官員表示，前者總預算約316億3844萬3千元，將在2029年以前打造60艘，其中4艘原型艦將在2022年落成。

另外，我國現役「大字號」救難艦已經服役超過70年，也有立委敦促軍方儘速建案造新艦。官員表示，新型救難艦將先打造一艘原型艦，今年至2023年執行，預算約36億5800萬2千元。

至於已開工高效能艦艇、快速佈雷艇，海軍在5月24日發布新聞稿指出，高效能艦艇放大原始儎台，增加噸位及整合中科院研發新式設備，參照沱江艦測評結果，進行各方面優化及精進，提升戰場適應性及戰力；快速布雷艇為海軍面對敵方兩棲作戰新載具的重要反制利器，應用全新開發的自動化布雷系統、新式的推進設備，經整合可有效進行快速及精準佈雷作業，達成作戰戰術用途。

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