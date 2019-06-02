批司法官玩弄「話語權」 陳師孟：郭瑤琪案露曙光

2019-06-02 06:25

〔記者鍾麗華／台北報導〕監委陳師孟在6月1日出刊的《尖尾週記》透露，前交通部長郭瑤琪案露出了一線曙光。據稱台灣高等檢察署一年多前新設置的「辦理有罪確定案件審查會」，重新檢視了該案確有判決疑義，決定提出「再審」或「非常上訴」的救濟。

不過，陳師孟說，不要太早歸功於小英總統的「司法改革」有了成效，要知道這個審查會成員一半以上不是檢察官，而是學者專家等「外部委員」所組成，所以似乎比較能「接地氣」。但也不要太樂觀，因為出了審查會，還是要送進「純」司法體系去裁判；換句話說，目前只是起步，最終是否可以還給當事人公道，還有一段艱辛的歷程。

陳師孟指出，用「艱辛」來形容，當然不是因為明明有罪要拚無罪，事實上審理本案的司法官，除了污點證人的供述之外，手中毫無證據可以證明郭部長收了茶葉罐裡的兩萬美元。

陳師孟說，找不到證據對司法官似乎是小事一樁，重點是台灣的司法官在所有大小案件都掌握了「話語權」，也就是「有罪無罪、我說了算」，以致「證據法則」只是聊備一格、「無罪推定」更是笑話一則，被告再有天大的道理，遇上「審判核心極大化」與「法律見解除罪化」兩件金剛罩，只能無語問蒼天。

陳師孟強調，郭案是司法官玩弄「話語權」一個極典型的例子。郭案律師提請非常上訴被駁回，理由是本案不屬「統一法令適用的意旨」，而監委提請非常上訴，立馬改口「本案屬於統一法令適用的意旨」，不過半年內，檢察總長對同一案該不該提非常上訴出現大大的「髮夾彎」，還講得嘴角全沫，原來神聖不可侵犯的「法律見解」是黏土做的？

陳師孟說，司法官的「法律見解」或「自由心證」如果無限上綱，就形同讓司法官全權掌控「話語權」，老百姓只有「啞巴吃黃蓮」的份。

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