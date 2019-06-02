韓國瑜陷桃色風波 黃光芹爆：吳子嘉的爆料不能說是錯的！

2019-06-02 00:31

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜日前遭美麗島電子報董事長吳子嘉爆料有「婚外情」後，韓國瑜嚴正表示「絕無此事」，並對吳子嘉提出誹謗告訴以證明清白，沒想到媒體人黃光芹1日在政論節目上表示自己也掌握了類似訊息，稱該爆料內容「不能說是錯的」。

吳子嘉日前爆料，表示韓國瑜和新莊王小姐有一段長達10年的婚外情，甚至育有一名私生女，並提供生活費。對此，韓國瑜上月31日已赴北檢提告誹謗，請求檢察官主持公道。

不過黃光芹1日在《三立新聞》政論節目「驚爆新聞線」再度爆料，表示自己也掌握了類似訊息，指出該名「王小姐」年約41歲，黃光芹不但表示自己和吳子嘉「消息來源不同」，是來自一位「紅頂商人」，也強調韓國瑜太太李佳芬對此在事前「真的不知情」，同時，她也指出吳子嘉的爆料「不能說是錯的」。

黃光芹也表示，這件事情「不是民進黨爆料，先前陳其邁那些人也不知道，也不是民進黨利用公權力來幹這件事，也不是楊秋興或國民黨」。另外，黃光芹也指出，此事也非韓國瑜親信、高雄市輪船公司董座黃文財爆料。

黃光芹表示，這些隱密的東西，是不是在不設防的情況下，或是不小心對親密的人抱怨出來？這是合理的想像，沒想到韓國瑜先前的處理方式，竟然是推給民進黨的打韓小組，後來最扯的是掰出一個台灣版的水門案，「說實在，我很了解中間一些運作啦」。

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