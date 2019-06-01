答應同框恰吉了！ 王世堅：樂意當恰吉恫嚇市長、官員

2019-06-01 20:49

〔記者郭安家／台北報導〕台北市議員王世堅說，即將上映的《恰吉》是他人生第一次的做商業宣傳；約莫30年前曾和妻子看鬼娃第一集，多年來不看恐怖片，沒用網路、智慧型手機，渾然不知過去造型及齜牙咧嘴模樣被製作成「恰吉」kuso圖，還有那些網路討論。王世堅詮釋說，「為市民把關、捍衛他們權益，我樂意當恰吉，恫嚇市長、官員，讓有權有勢有資源者不要作威作福」。

王世堅說，片商很誠懇邀約，「我就說好吧，有什麼我能做的，純粹好玩。」他沒拿酬勞、酬庸，純義務幫忙，娛樂大家搏君一笑，但要等市政總質詢結束。

王世堅說，「我以為他們是這意思，恰吉是乖寶寶後來被惡靈附身，是天真小孩同時也有很兇惡一面」、「是不是我平常看起來和順，就是問政比較激昂，有兇惡面向，如果大家覺得是，我就『好吧』」，當作被職務附身。宣傳電影，「我覺得很好玩，這也是台灣人民可愛地方，隨時隨地懂得苦中作樂，大家有幽默感是好的」。

記者提到被封「恰吉」主因是過去披頭散髮造型，問政時口型及臉頰像「恰吉」，另外，頭髮被風吹散照片也被改圖流傳。王世堅說，「既然擔任民代、公職人員，社會怎樣解釋，我就尊重大家，也無傷啦！大家好玩。」

王世堅說，「我是好人、良善的人，被職務附身，我不怕鬼，道理很簡單，以前做建築工地暗黑漆漆，我本來就比較不怕暗，如果真的有鬼把我嚇死，我也變成鬼馬上報仇」；「為市民把關、捍衛他們權益，我樂意當恰吉，恫嚇市長、官員，讓有權有勢有資源者不要作威作福」。

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