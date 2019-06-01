台灣還有一次機會！ 陳柏惟：拿出氣魄喊「韓國瑜豪洨」

2019-06-01 19:59

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜今（1）日出席粉絲在凱道舉辦的造勢活動時表示，「2020準備承擔任何重要職務」。對此，有「抗韓大將」稱號的基進黨發言人陳柏惟表示，當騙子又來叫你掏出口袋中的選票時，不要忘記，那些碎裂的誓言，那些空嘴薄舌的政見。台灣還有一次機會，就在2020，「拿出我們高雄人的氣魄，韓國瑜豪洨啦」！

陳柏惟今日在臉書PO文細數韓國瑜政見，他表示，挖石油、挖寶藏、開賽車、摩天輪、五百萬人......吹起巨大華麗的泡泡，曾是許多人以為的高雄解答。「讓他做做看，剛上任別急，才半年而已」，但遮掩不住泡泡一個一個碎裂破滅。陳柏惟表示，只有自己從頭到尾立場一致，最簡單有力的答案，就最真實無欺！那就是：「韓國瑜豪洨！」

陳柏惟說，大家都對這塊土地有感情，也對下一代有責任！被騙不是受害者的錯，不要被騙第二次就好。當眾人沈迷吹捧，勇敢站出來大聲疾呼「韓國瑜豪洨」，難免會受傷。但當騙子又來叫你掏出口袋中的選票時，不要忘記，那些碎裂的誓言，那些空嘴薄舌的政見。這次，請你跟我一樣，大力地從騙子的頭上巴下去。

最後，陳柏惟表示，台灣還有一次機會，就在2020，「拿出我們高雄人的氣魄，『韓國瑜豪洨啦』」！

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法