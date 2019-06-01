「中央處理器」再度發威！盧團隊向中央討錢辦燈會挨批

2019-06-01 16:30

〔記者張軒哲／台中報導〕中央處理器再度發威！台中市長盧秀燕上任後屢次哭窮，請中央補助經費，被網友封為「最強中央處理器」，如今台中燈會經費又向中央要求比照屏東燈會補助。台中市多名綠營議員今天打臉市府指出，盧市長在2月1號對著媒體說，在行政院會兩次發言爭取主辦權，而且還特別請觀旅局提案，怎麼會現在又冒出來哭窮、要中央補助1億呢？

市議員楊典忠表示，明年台灣燈會要在中部地區舉辦，台中市腹地廣大、財政最佳、又是中部唯一的直轄市，當然是最適合主辦的城市，原本彰化縣去年爭取2020台灣燈會，新縣長王惠美礙於地方財政困窘無法負擔作罷，如果中央可以補助1億，那對原本爭取到台灣燈會的彰化縣而言情何以堪？台中市府每年編列1000多億的預算、市長第二預備金還有5億元，究竟都花去哪裡？企業募款的錢又要怎麼用？市政府有必要講清楚。

市議員施志昌表示，盧市府上任半年以來，遇到問題只會找中央，從觀旅局的業務報告中，看不到對於台灣燈會的籌備、規劃進度及規劃願景，只有空泛的口號。今年的屏東燈會辦得如此出色中央也只補助5000萬元，剩下經費為縣府自籌與編列預算，難道台中市府的募款能力比屏東縣還差？距離明年的台中燈會剩下8個月，至今還在為經費所苦，更別說交通規劃、接駁作業、燈會主題概念等等，希望市府再加把勁。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法