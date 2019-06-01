陳其邁：不能換位置 就火箭一飛衝天要征服宇宙

2019-06-01 16:53

〔記者葛祐豪／高雄報導〕行政院副院長陳其邁連續兩天在高雄參加各種活動，被媒體詢問韓國瑜表態選總統是態勢已定的看法？陳其邁強調，「讓高雄好，台灣才會更好」，總不能說換一個位置，馬上就火箭一飛衝天要征服宇宙。

高雄市長韓國瑜缺席今天下午在高雄舉辦的全國反毒博覽會，跑到台北參加韓粉拱選總統活動，反倒是陳其邁現身力挺反毒活動。

媒體詢問陳其邁，昨天和今天都在高雄，有人說你在布樁？陳其邁幽默回說，「我家就在隔壁而已」，今天在大樹關心荔枝，尤其是荔枝樁象蟲害的問題，下午的反毒博覽會本來是院長要來，由他代替院長出席，也額外算是賺一次回家的機會，感覺非常好。

陳其邁說，他家就在這裡，他的好朋友及最關心的人都住在這裡，所以能夠回來家裡，是一種很溫暖的感覺，家的感覺、家的好，只有家人知道。

媒體又問說，韓國瑜表態選總統是態勢已定，你有沒有選擇什麼時機點，表態參選高雄市長？

陳其邁說，做什麼像什麼，一向是他的哲學，他不會「吃碗內、看碗外」，人在其他地方，卻想其他的事情，他就是安守本分。

陳其邁說，高雄是他自己的故鄉，點點滴滴他都會多留戀的地方，所以回來這裡很自在，也有很多他關心的事情，應該是讓高雄好，台灣才會更好，這是他一向的理念，「總不能說換一個位置，馬上就火箭一飛衝天要征服宇宙，這不是我的風格跟做事情的方式。」

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