初選民調倒數計時 賴清德：只有我有能力守護台灣

2019-06-01 14:27

〔記者蘇芳禾／台北報導〕民進黨總統初選將於10日開始進行民調，行政院前院長賴清德今天上午召開記者會，提出「台灣保證賴清德，賴清德保證台灣」的訴求，尋求支持者支持，賴清德說，不管是在維護台灣主權，或是國家治理，他都比其他人更勝一籌，初選已進入最關鍵時刻，6月10日到14日民調，請大家堅定支持他，只有賴清德有能力守護台灣。

賴清德重申參選初衷，他指出，基層焦慮如果在2020總統大選，民進黨輸掉，立法委員席次又大幅降低，民進黨不僅輸掉政權，恐怕台灣的主權和民主都受到嚴重衝擊，才毅然決然登記參選，希望能夠力挽狂瀾。初選進行兩個多月來，經過許多波折，時間延長，辦法也被更改，但是堅定信念，不畏橫逆，仍然不改初衷，持續參選到底。

民進黨總統初選，這週三中執會確定了期程，6月8日即將進行政見發表會，6月10日到14日進行初選電話民調，蔡賴兩人將分別與台北市長柯文哲、高雄市長韓國瑜對比。賴清德以「台灣保證」4個字的意涵，比較電話民調中4個人的不同，爭取國人的支持。

賴清德指出，他生於台灣，長於台灣，喝台灣水、吃台灣米，更受到台灣社會的栽培，擔任醫師、國大代表、立法委員、台南市長和行政院長，非常感恩台灣給他機會，讓他有機會完成理想，報效國家，服務人民，在過去5、60年來，台灣保證了賴清德3個重要的原則，第一原則是對台灣土地的使命，第二原則是台灣優先和人民至上的信念，第三個原則是生於台灣，死於台灣，葬在台灣，生死都會和台灣在一起。

如果有辦法得到國人的支持，賴清德也會保證台灣，他強調，第一，保證台灣主權完整；第二，保證維護台灣民主自由人權法治的生活制度，不容破壞；第三，保證台灣持續發展經濟，建設國家，造福人民，壯大台灣；第四，保證台灣人民有選擇未來前途的權利，我們是一個民主的國家，主權在上，有決定自己前途的權利；第五，保證台灣和和中國間的和平發展，不會兵戎相向；第六，保證台灣在亞太區域和平扮演積極性的角色，讓台灣獲得國家發展的空間，也可以在國際合作下善盡台灣關鍵的力量。

另外，這次總統初選電話民調中對比的4人，賴清德強調，在民進黨黨內，他是最具備實力打敗國民黨候選人的人選，到目前不管在社會上聽到或看到，大家普遍相信是如此，各項民意調查呈現趨勢也是如此。

而和柯文哲市長比較，賴清德指出，在維護國家主權及治理國家遠勝過柯、韓，最近台北市市議會議員質詢柯市長對一國兩制的看法，柯市長竟然提到「不要理他就沒事」，我們必須誠實面對中國併吞台灣企圖，鴕鳥心態不足以捍衛台灣，同時，一時的兩岸一家親，也沒辦法取得台灣長久的和平安全。

和高雄市長韓國瑜比較，賴清德認為，韓市長在前往中國面見國台辦主任劉結一，只敢講支持九二共識，卻不敢講反對一個中國原則，甚至不提九二共識就是一中各表，沒有中華民國表述的空間，更不敢提反對一國兩制，反對台灣成為第二個香港和西藏。

因此，賴清德認為，在主權的維護上，他更有能力捍衛台灣主權；在國家治理上，一個剛當選市長，沒有足夠時間足以證明韓市長有治理城市的能力，遑論治理國家；柯市長剛邁入第二任，目前民意調查，市民對市長的滿意度在六都中敬陪末座，不滿意度高達4成多，這種狀況下，預期治理國家可能會發生若干問題。

賴清德強調，他擔任國大代表、立委法員，了解國家憲政運作及推動各項政策面臨的問題；擔任兩任台南市長，得到市民高度肯定和支持，深諳城市如何治理，如何與中央合作；也擔任過行政院院長，任內積極解決台灣經濟發展所面臨五缺問題，改善投資環境，在中美貿易衝突下，提出了應變之道，針對個別產業給予協助。

賴清德呼籲，6月10日到14日，晚上6點到10點進行電話民調，敬請大家守護台灣，接到電話堅定支持賴清德。

對於傳出將賴清德列入不分區立委第一位，賴清德表示，初選已經進行，進入關鍵時刻，這時候提出任何說法，對初選都會造成干擾，對參選人不公平，希望黨內同志能夠注重選舉公平性，不要刻意發言，干擾初選公平性。

高雄市長韓國瑜今天舉辦凱道造勢大會，賴清德指出，希望活動順利，結束後順利把群眾帶回家，但也許韓市長有必要向社會說明國家認同理念，到底贊不贊習近平所說的話？贊不贊成一國兩制？中國所謂九二共識就是一個中國原則，並沒有表述中華民國的空間，過去兩蔣時代反攻大陸，中華民國是存在的，現在不管是被動被併吞，或是主動迎合統一，中華民國都是不存在，這些都必須清楚向國人說明。

媒體問及，賴清德提到有信心打敗國民黨參選人，和黨內的對手比較如何？賴清德說，他更有能力打敗國民黨的對手，希望支持者能夠了解，民進黨在面對台灣這場大局要贏得勝利，一定要推出最強的人選，現實上的妥協都不足以成就2020總統和立法委員的勝選，希望民進黨支持者一定要謹慎的看待這個問題，不管在基層聽到的聲音或各項民調中，都清楚知道賴德就是最強的候選人，他一定有信心打敗其他人選。

被問到看待目前有些資料及錄音檔流出，大規模蒐集特定候選人的手機號碼，賴清德說，初選要公平，手段也要正當，這樣才能取得國人信任，希望黨中央或當事人說明清楚，如果台灣社會一旦對民進黨初選產生疑慮，對未來的選舉可能會產生重大影響。

民進黨主席卓榮泰昨天提到兩位初選參選人「一個專心拚國政，一個顧大局」，如何解讀顧大局？賴清德表示，卓主席的說法可能要親自詢問卓，但他自己的感覺，大局就是總統大選，攸關台灣未來，既然他是民進黨內實力最強的候選人，應該要由他來承擔大局打贏這場選戰，這就是顧大局。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法