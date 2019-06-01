賴清德提「台灣保證」 批柯文哲鴕鳥心態不足以捍衛台灣

2019-06-01 10:33

〔記者蘇芳禾／台北報導〕民進黨總統初選將於6月10日開始進行民調，前行政院長賴清德今天上午召開記者會，賴清德指出，儘管初選經歷波折，他仍然持續參選。本週三終於確定選舉旗成，6月10日到14日要進行民調，整個初選進入最關鍵的時刻，他今天希望以「台灣保證」4個字來爭取台灣人支持。

「台灣保證賴清德，賴清德保證台灣」賴清德說，他受到台灣栽培，擔任立委、台南市長、行政院長，感恩台灣給他機會，讓他有機會報效國家，服務人民，整個5、60年來，台灣保證賴清德三個重要原則，第一個就是對台灣土地的使命；第二是台灣優先，人民至上的信念；第三是於台灣死於台灣，葬在台灣，生死會跟台灣一起。

此外，賴清德表示，若他能得到國人支持，他也會保證台灣主權完整，台灣已經是主權獨立國家，跟中國互不隸屬，我們名字叫中華民國；他也會維護台灣民主法治人員制度，他也會保證台灣，持續發展經濟，建設國家，壯大台灣；他會保證台灣人民未來選擇前途的權利；他也會保證台灣跟中國之間，兩岸和平發展，不會兵戎相向；保證台灣在亞太區域和平，扮演積極角色，獲得國際空間，善進台灣關鍵力量，讓台灣人民得到尊嚴。

賴清德說，這次對比對象，包括高雄市長韓國瑜，也納入無黨籍的台北市長柯文哲。四人互相比較，在民進黨內，他是最具備實力可以打敗國民黨的人選。各項民意調查呈現的也是如此，民進黨內，他是最具備實力，打敗國民黨候選人的人選。

若跟柯文哲、韓國瑜比較，他對於維護國家主權，在治理國家方面，也遠勝過他們兩位。最近台北市議員詢問柯文哲一國兩制，他竟然說不要理他就沒事。

賴清德說，我們應該要面對，鴕鳥心態不足以捍衛台灣，一時的兩岸一家親，也沒辦法取得台灣和平；至於韓國瑜面見國台辦主任劉結一，只說他支持九二共識。賴清德認為，自己更能維護國家主權。

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