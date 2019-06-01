國民黨總統初選電視發表會時間敲定 傾向6人同台

2019-06-01 10:20

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨總統提名作業規劃7月5日至15日期間將執行民調作業，在此之前要舉辦3場「國政願景電視發表會」，負責相關規劃工作的國民黨智庫日前與黨中央商定訂於6月25日晚間、6月29日下午以及7月3日晚間等3個時段，分別於北、中、南3地舉辦，並規劃由3家不同電視台負責承接現場轉播工作。

據了解，國民黨智庫方面原打算邀韓國瑜、郭台銘、周錫瑋、王金平、張亞中、朱立倫等6位總統參選人陣營協調3場電視發表會的時間，但經與黨部討論後認為，由於人數多達6個，可能各提不同時間，最後莫衷一是，乾脆就由主辦方決定。

有關「國政願景電視發表會」的流程與型式，是否要仿效選委會舉辦的政見發表會，候選人輪流上台演說，或是安排6人同台？黨內人士指出，目前智庫方面仍在規劃中，但應會朝向6人同台的型式，並可能安排學者專家、公民團體代表提問。

據悉，由於這部分參選人會有許多想法，所以智庫方面還會徵詢參選人意見，協調出一個多數想法，但國民黨中央既然定名為「電視發表會」，就與有參選人交叉詰問的「辯論會」不同，黨務單位也不排斥由媒體另行主辦。

不過，黨內人士說，如果「電視發表會」的過程太單調，只是6個參選人各自照本宣科，擔心觀眾會轉台不想看，因此除參選人申論，可以透過學者專家、公民團體代表提問，讓6個參選人輪流回答，一樣能夠達到議題聚焦的效果。

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