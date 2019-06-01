鄭聚然不僅損害台灣人尊嚴！ 作家：中國人會想到這一點...

2019-06-01 10:59

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨籍苗栗縣議員鄭聚然一句「誰給錢誰是爸媽」的親中言論，引起軒然大波。作家顏擇雅分析，鄭聚然此語會讓北京認為統派只是愛中國的錢，不愛中國人，不僅損害台灣人的尊嚴，也傷害中國人的感情，增加中國對台出兵的可能性。

顏擇雅今天上午在臉書上表示，鄭聚然那句「管什麼統戰，誰給我錢誰就是爸媽」，有人說是因為全無敵我意識，有人是覺得丟台灣臉，但她卻想到更可怕的後果，也就是中國人怎麼想。短期內，這句話證明中國國家主席習近平對台「軟的更軟，硬的更硬」策略有用，對台系統也可因此爭取到更多經費，因為台灣人心被證明是可以用錢收買的。

她指出，這句話也會引發中國人對台灣統派的滿腹狐疑，本來中國人還把台灣人分成兩種，一是可惡的該死的台獨，二是統派自己人，但是鄭聚然此語會讓中國人意識到，台灣統派也只是愛中國的錢而已，推論到高雄市長韓國瑜「貨出去人進來」本意也不過如此，不愛中國的人，只愛中國的錢。

顏擇雅說，「許多有錢男人，一發現女人只愛他的錢，不愛他的人，不都自尊心大大受傷嗎？不都從此就對女人由愛轉恨，而且是夾帶輕蔑那種恨，認定女人就是欠揍嗎？」因此，鄭聚然發言不妥，不是有損台灣人尊嚴而已，它也「傷害中國人民的感情」，破壞兩岸關係，提高中國對台出兵的可能性。

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