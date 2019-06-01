川普出席美空軍官校畢典 主持人唱名台灣 我國旗台上飄揚

2019-06-01 03:09

〔中央社〕美國總統川普昨天出席空軍官校畢業典禮，其中有10名非美國籍的外籍畢業生，也包括中華民國國軍在列，主持人在以「國家」介紹台灣時，赴美參訓的國軍人員特別起立，揮舞中華民國國旗。

國軍長年以來都會派遣人員前往美國三軍官校等機構受訓或進修，美國空軍官校昨天舉辦畢業典禮，川普出席授證，這場畢業典禮共有989名畢業生，其中有多少位來自台灣，目前並不清楚。空軍司令部截至晚上11時尚未回覆記者的詢問。

根據影片內容顯示，主持人一一唱名這10個非美國籍畢業生的國家，包括哈薩克、南韓、羅馬尼亞、盧安達、斯里蘭卡、台灣、泰國、菲律賓、新加坡、突尼西亞。最特別的地方在於，主持人以「國家」為名介紹台灣時，赴美參訓的國軍人員特別起立、並大力揮舞中華民國國旗，現場掌聲如雷。

國防安全研究院資源與產業研究所長蘇紫雲接受中央社訪問時表示，台灣昨天仍在進行國軍35號漢光演習，加上今年初剛通過強調美國、台灣間實質交流的「台灣保證法」，以及2名空軍軍官2月穿著制式迷彩服參加美軍基地交流活動，種種跡象都顯示台美關係逐漸正常化。

蘇紫雲說，由川普政府的軍事文化觀察，美國空軍官校畢業典禮西元2017年班的致詞主賓是參謀首長聯席會主席鄧福德（Joseph Dunford）、2018年則是前國防部長馬蒂斯（Jim Mattis），2019年班這次，則是川普親自蒞臨，川普並與每位畢業學官握手，毅力與體力驚人，堪稱美國近代史上少見的三軍統帥。

蘇紫雲也說，此次中華民國的國旗就出現在川普的正後方，相較西元2016年美國前總統歐巴美前往空軍官校的畢業典禮時，中華民國國旗的所在處就相當不顯眼。兩任政府對中華民國的認知與態度，隨著「台灣旅行法」、「國防授權法」、「台灣保證法」的逐步落實，將更為明顯。

另外，空軍曾在今年2月派遣劉志堂中校等2名軍官，赴美國關島安德森空軍基地參與交流活動。最特別的是，劉志堂等2名軍官穿著有軍階、制式的國軍迷彩服參訓；戰略學者認為，過去是低調、保密，甚至穿著便服，此舉代表雙方交流升溫。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法