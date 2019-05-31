立院本會期通過88個法案 蘇揆稱讚：非常不簡單

2019-05-31 23:46

〔記者彭琬馨／台北報導〕趕在本會期最後一次院會，立法院今展開長達13個小時的馬拉松法案審查，院會自上午10點開始，直至晚間11點左右才結束，一天內通過包含兩岸人民關係條例、電信法等在內的29個議案。行政院長蘇貞昌依例在院會結束後約11點到立法院向立委致意，他受訪時並說感謝各立委工作到這麼晚，本會期成果豐碩，一共通過88個法案，非常不簡單。

針對立法院最後一天力拚三讀通過的酒駕相關修法，蘇貞昌也說，政府知道民眾對酒駕深惡痛絕，所以修法提高刑度，盼大家不要以身試法。

立法院長蘇嘉全在院會結束後在臉書貼文表示，立法院通過的每一項法案，都攸關著大眾的福祉與國家的未來，因此總有許多不同的聲音需要傾聽，有不同的意見需要整合；蘇嘉全強調，草案從一讀到三讀的過程中，必須經過充分討論、協商與嚴謹的文字推敲，雖然是一條漫漫長路，但立法院不怕辛苦，每一個會期的結束、每一次的敲槌，都能夠確定台灣比過去更加進步。

第7會期自108年2月15日開議至今，共計通過109件議案，包括：法律案88案，預、決算案14案，行使同意權案1案，條約案1案，廢止案3案，以及其他議案2案。

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