政院兒少權小組 修法納入兒少代表

2019-05-31 21:44

〔記者陳昀／台北報導〕實踐兒童權利公約，保障兒童及少年表意權精神，立法院院會今天三讀通過「兒童權利公約施行法」第六條修正草案，納入兒童社會參與權利，行政院成立的兒童、少年福利與權益推動小組，應納入18歲以下的兒少代表。

我國「兒童權利公約施行法」2014年上路，為我國行政院「兒童及少年福利與權益推動小組」樹立法源，但現行制度規範邀集學者專家、民間團體、相關機關代表，僅在「必要時」，「得」邀少年代表列席，被民進黨立委李麗芬質疑限縮少年參與權利，也沒有兒童代表的規範，提案修正第6條。

三讀條文明定，行政院為推動兒童權利公約相關工作，「應」邀集兒童及少年代表、學者專家、民間團體機構及相關機關代表，成立兒童及少年福利與權益推動小組，且兒少代表、學者專家、民間團體及機構代表人數不得少於總人數1/2。

同條文也規範，兒童及少年福利與權益推動小組定期召開會議，協調、研究、審議、諮詢並辦理公約宣導與教育訓練、各級政府機關落實公約督導、國內兒童及少年權利現況研究與調查、國家報告提出、接受涉及違反公約申訴，以及其他與公約相關事項。兒童及少年福利與權益推動小組成員任一性別不得少於1/3。

外交部所提的修法意見認為，1989年上路的「兒童權利公約」4大基本原則為免受歧視權利、兒童最佳利益，還有生命、生存與發展權利及社會參與權利；其中，社會參與權利，意指兒童有權參與關於兒童的事務，因此對這次修法樂見其成。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法