電信管理法三讀 5G開放共網共建

2019-05-31 20:01

〔記者陳昀／台北報導〕NCC預計年底啟動5G頻譜拍賣競標，因應釋照在即，加上電信法1996年修正後再無重大結構性修正，立法院會今天三讀通過「電信管理法」，開放5G釋照的頻譜拍賣、管制市場顯著地位業者，並開放電信業者「共頻、共網、共建」，讓5G應用更有彈性，也增訂國安條款，得限制採購及使用特定電信設備。

三讀條文明定，參進制度由現行電信法的特許制或許可制，改採登記制及核准制，並對具有市場顯著地位的電信業者採取不同程度的管制及矯正措施，以此營造電信產業自由、創新與公平競爭的環境。

條文明定，無線電頻率為全民共享資源，主管機關應衡酌其特性、使用效率及目的規劃，以拍賣、公開招標或其他適當方式彈性釋出頻率，並開放頻率共享、出租、出借，或是申請改配，經主管機關核配給其他電信事業使用，不受原頻率用途所限制。

增訂國安條款 可限制採購及使用特定電信設備

國安條款方面，三讀條文明定，主管機關得定期、不定期檢驗公眾電信網路，涉及國安事項時，得限制採購、使用特定電信相關設備；條文也明確規範申設公眾電信網路的資格、申請程序，並應符合國安、資通安全及通訊監察等功能需求，此外，為降低災害造成網路中斷無法服務之風險、提升公眾電信網路運作可靠度，主管機關有權指定「關鍵電信基礎設施」，強化防護。

考量部分業者在偏鄉涵蓋率不足，影響民眾通訊權益，三讀條文明定，未來電信業者間，可協商透過國內漫遊方式補足、改善通話品質，但仍需申請獲准，為了避免業者只漫遊、不建設，條文也明訂，電信業者必須分攤電信普及服務產生的虧損及管理費用；另政府每年度會從電信監理業務所得收入，提撥一定比率，編列預算，促進偏遠地區的公眾電信網路建設。

保障民眾隱私方面，用戶或使用電信服務者所生通信紀錄、帳務紀錄，保存一定期間並予以保密，用戶要查詢時也必須提供，為因應急難救助，三讀條文也明訂電信業者有協助執行通訊監察、調取通信紀錄及相關資料義務。

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