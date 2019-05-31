韓為何冒險告吳？高嘉瑜轉述吳子嘉說法 驚呆2位主持人

2019-05-31 23:03

〔即時新聞／綜合報導〕美麗島電子報董事長吳子嘉日前爆料，指高雄市長韓國瑜有婚外情、非婚生子，還贊助對方生活費，讓韓國瑜一怒提告，不過吳子嘉卻胸有成竹，並稱會在開庭時將相關事證呈給檢方。對此，台北市議員高嘉瑜轉述吳子嘉說法，表示韓國瑜敢冒著種種風險提告，就是因為「他（指韓）是要告給李佳芬看的」！讓現場主持人、來賓通通傻眼。

31日播出的政論節目「新聞面對面」中，主持人謝震武提到，「告」是最大的動作，也是證明自己清白最好的動作，因為若告不成，反而會吃上「誣告」，謝震武也認為，韓國瑜一定要告，因為此舉是最能夠證明自己是坦蕩、清白的動作。

節目中，高嘉瑜對吳子嘉的說法提出懷疑，她表示，如果真的有這件事，韓國瑜為何敢冒「誣告」的風險提告？不過高嘉瑜接著轉述吳子嘉說法，他（吳）認為，韓國瑜之所以要冒著這些風險也要提告，就是因為「告給李佳芬看的」！讓謝震武當場高喊「太瞎了」，另一位主持人谷懷萱則是瞠目結舌，而現場來賓也通通笑翻。

高嘉瑜笑著表示，這是吳子嘉親口說的，並點名現場來賓台北市議員羅智強也有聽到。高嘉瑜表示，韓國瑜為了要證明對李佳芬是忠貞，所以他要去提告，冒著這些（誣告）風險，「我自己也覺得滿瞎的」。

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