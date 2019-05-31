先知！5年前就禁華為 唐鳳：台在國際上因此有話語權

2019-05-31 23:45

〔即時新聞／綜合報導〕行政院數位政委唐鳳日前表示，在中共治理下的中國公司，難以判斷是「黨營」還「私營」，因此台灣早在5年前，就全面禁止中國生產的組件進到4G系統。但當時全世界沒有一個國家這樣做，因此台灣對於這方面問題，如今「在國際上很有話語權。」

據《大紀元》報導，唐鳳27日在芝加哥僑教中心演講時，有聽眾問及華為5G問題。唐回應，中國公司領導人和歐美不一樣，就連中國首富馬雲也「不是對市場交代」，如果中共今天要他下台，就得下台，「如果黨要他抽換什麼零件，他沒有辦法『Say No（說不）』。」

唐鳳指出，台灣6年前布建4G基礎設施時，進行系統性風險評估，認為「這不是市場機制的問題，而是我們沒有辦法去判斷到底在什麼情況下他叫私營事業，什麼情況下他叫國營事業。」現在具一定規模的中國公司，裡面有所謂的黨支部，意即以黨領導公司決策方向。

唐鳳解釋，台灣因此在5年前全面禁止「中國生產的組件」進入4G系統，華為也包括在內，「台灣的公家機關、台灣的關鍵基礎設施，所有這些有可能會有國安問題的這些地方」，都禁止使用。但5年前沒有其他國家這樣做，現在大家都「醒來了」，也讓台灣在這方面，「在國際上很有話語權」。

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