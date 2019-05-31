韓國瑜跑到台北告人 打馬悍將：順便參加明天造勢？

2019-05-31 20:05

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜日前遭美麗島電子報董事長吳子嘉爆料指他外遇，還生有一女。韓國瑜本人昨天發聲明決定提告，並於今天下午從高雄北上赴北檢。對此，不少人砲轟「難道高雄沒地檢署嗎？」，臉書「打馬悍將粉絲團」也隨即貼文質問「是因為這樣就可以留在台北，好順便參加明天的台北總統造勢嗎？」

韓國瑜今天下午北上親赴北檢提告吳子嘉，讓不少網友跳出來指責「又把高雄丟下？」。民進黨高市議員高閔琳就表示，雖然她十分支持韓市長為捍衛名聲和清白反擊提告，但作為一個市長，一天到晚不在工作崗位上，荒廢市政，用上班時間去做私事！同樣是高市議員的邱俊憲也批，提告為何要大老遠跑到台北？「高雄沒地檢署嗎？」還是其實韓市長有自己的考量，要求韓國瑜說明清楚！

而剛好明天（6月1日）在凱道上有挺韓造勢活動，臉書「打馬悍將粉絲團」隨後也發文砲轟，「高雄明明有地檢署可以告人，但韓國瑜今天下午卻不上班，專程跑到台北告人。是因為這樣就可以留在台北，好順便參加明天的台北總統造勢嗎？」網友也紛紛開酸：「就像太陽餅裡沒太陽...高雄市長室裡沒有市長！」、「我覺得奇怪的點是：高雄人為什麼這麼包容他？全台民調還那麼高？」、「韓導很期待他的喜韓兒大會，急著提早北上」。

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