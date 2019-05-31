酒駕修法今三讀 最重可判無期徒刑 民團：修法不及格

2019-05-31 20:04

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕立法院院今三讀通過「刑法」185條之3修正草案，曾犯酒駕、毒駕案件者，若於5年內再犯且致人於死，將可處無期徒刑或5年以上有期徒刑，致人重傷者也可處3年以上、10年以下有期徒刑。對此，台灣酒駕防制社會關懷協會表示，對該修法非常不滿意且認為不及格，尤其未接納酒駕協會希望提高酒駕致死、致重傷殘的最低本刑，且「強制酒駕累犯治療酒癮」未增列配套措施，也未增列「懲罰性損害賠償」條款，認為次修法無法消解酒駕引起的全民公憤。

酒駕防制協會指出，修法尚缺乏「懲罰性損害賠償」條款，受害者家屬無法藉由公權力，透過強制執行方式盡速獲得賠償；另外，酒駕累犯者宛如是不定時炸彈的犯人也是病人，坐牢再久也無法根治，但這次修法也未增列「強制酒駕累犯治療酒癮」配套措施。

酒駕防制協會表示，基於人命關天、酒駕零容忍的公益使命，近期將要求拜訪司法院院長，希望安排受害家屬與法官們面對面溝通，要求法官們審理酒駕致死或致重傷殘案件，應參酌受害家屬意見予以重判。要求行政院盡速從嚴增修「公務人員酒後駕車相關行政責任建議處理原則」，酒駕者凡酒測值逾0.15mg/L者，一律拔除主管職、記大過，酒駕者凡酒測值逾0.25mg/L者一律撤職汰除。並要求教育部盤點教師職最近5年的酒駕與考績紀錄，並向社會公布。

另外，酒駕協會將推動公民團體「不提名運動」，在即將舉行的總統、立委改選時，舉凡有酒駕、貪汙、行賄、賄選、家暴、性侵、兒虐等諸多社會零容忍的前科紀錄者，公民團體將強烈要求全國朝野政黨不予提名，同時將結合公民參與資料開放的多元平台，詳實揭露各候選人的刑事前科紀錄提供全民做為投票指南。

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