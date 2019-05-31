義联大湖開發案暫緩 陳其邁：高市府如有其他想法中央願配合

2019-05-31 18:56

〔記者蔡清華／高雄報導〕義联集團百億投資「大湖工商綜合區開發案」，遭變更回復為農業區，並經內政部都委會通過，義联集團創辦人林義守氣到宣布義大水上樂園等集團重大投資案暫緩，行政院副院長陳其邁今天回應，這是市政府主動提案，假如市政府有其他的想法，對於地方繁榮或地方發展有幫助，我們內政部會全力配合。

陳其邁今天在高雄大學受訪時說，此案1月高市政府主動提案把它降為農業區，兩個月期間內政部根據市政府的計畫做審查，假如市政府有其他的想法，對於地方繁榮或地方發展有幫助，內政部會全力配合。

林義守昨天下午3點在義联集團總部召開記者會，宣布因大湖開發案遭卡關（逾期失效），義大水上樂園等集團重大投資案將暫緩，他說，韓國瑜當選高雄市長後，經營團隊曾在今年1月7日拜訪高雄市政府，向韓報告該投資案，響應韓市長的拚經濟政策，韓除當面嘉許，並表示高市府會全力配合，未料14天之後，高市府竟未與投資者義联集團隆元公司協商及知會下，逕自發函向內政部都委會提請續審大湖開發案，以致工商綜合區最後變更回復為農業區。

林義守說，他作夢也想不到大湖開發案會因此遭卡關，令他對政府感到心灰意冷，他表示，此投資案可創造高雄1.1萬個工作機會，他一直沒機會跟韓市長討論此案，對於韓積極爭取總統大位，林不願表示意見，他說自己是企業界，企業要遷就政府發展經濟，他並呼籲政府不要阻擾有心想投資台灣的商人。

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