藍營想簽和平協議？她解釋立院新法打臉國民黨

2019-05-31 20:31

〔即時新聞／綜合報導〕立法院今（31）日三讀通過《台灣地區與大陸地區人民關係條例》部分條文修正案，明訂兩岸政治協商門檻比照修憲、國家主權不得談判；綠委林靜儀指出，國民黨去年拿下地方選舉勝利、接受「並不存在共識的九二共識」，未來都需經過立法院、行政院與總統、公投核可才能生效。

新修正的《台灣地區與大陸地區人民關係條例》內容提到，台灣與中國雙方進行政治協商，須經「國會雙審議」、「人民公投」，高門檻程序比照修憲，且主權國家地位與自由民主憲政秩序不得作為政治議題談判及協議項目。

林靜儀在臉書指出，過去馬政府時期的陸委會主委賴幸媛聲稱「門打開，阮顧厝」，卻在2014年差點讓服貿協議通過，後來彰化縣又有寺廟每天升五星旗，台北街頭也有共產黨旗幟出現，2018年在九合一大選勝出的國民黨，還接受「九二共識」、「一國兩制」、「和平協議」。

林靜儀說明，未來任何與中國之間的政治協議，要先經過立法院審議，整個協商過程也必須受到國會監督，在協商完成後，要先經過行政院決議通過，交付總統核定，再送進立法院二度審議，最後進行全國公投讓人民同意後才可生效，林批評，「馬政府門開太大鬼都衝進來，然後很多台灣的人也被鬼附身變中國的樣子了」。

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